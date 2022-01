Aruba heeft de isolatietijd voor het coronavirus verlaagd. Besmette mensen hoeven nog maar vijf dagen in isolatie door te brengen. Die gaat in op het moment dat iemand positief getest is. Als de symtomen na vijf dagen niet voorbij zijn, dan wordt de isolatie verlengd tot deze voorbij zijn. Huisgenoten van een besmet persoon moeten zich ook vijf dagen isoleren.

