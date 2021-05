Aruba: “ Wij hebben een andere aanpak met Nederland”

Aruba gaat wel door met Coho. “Aruba is afhankelijk van de liquiditeitssteun van Nederland en dat blijft voorlopig zo”. Dat zegt de premier van Aruba in een reactie op de gespannen relatie tussen Nederland en Sint Maarten. “Nederland en Aruba overleggen juist intensief over zowel het landspakket als de uitvoering ervan” vertelt Croes. Het geld komt met voorwaarden en dat vindt de premier logisch. Sint-Maarten en Curaçao zitten niet op een lijn met Nederland. Nederland dreigt daardoor de noodsteun stop te zetten.