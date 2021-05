PCR tests goedkoper voor reizigers uit Nederland

De PCR tests worden goedkoper voor reizigers vanuit Nederland. Dat meldt nu.cw. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld Nederlanders die naar Curaçao op vakantie willen. Bedrijven die in december nog 125 Euro voor een test rekenden, zijn nu gezakt naar zo’n 90 Euro per test. Doordat steeds meer vakantiegangers een afspraak maken gaan de kosten voor de testbedrijven omlaag. Hierdoor is de verwachting dat de komende tijd de prijzen nog meer zullen dalen. Of de prijzen voor PCR tests op Curaçao ook gaan dalen is nog niet bekend.

De reisbranche en het Europees Parlement deden eerder een oproep om PCR tests binnen Europa gratis te maken. Minister Hugo de Jonge is het daar niet mee eens. Hij vindt dat het verdienmodel van de commerciële bedrijven die de tests afleggen, beschermd moeten worden. De verplichte PCR tests worden afgenomen bij commerciële bedrijven die op hun beurt kosten hebben aan testafname, transport en het laboratorium.