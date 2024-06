Aruba wil meer voedsel produceren op eigen bodem

Aruba wil flink investeren in het lokaal produceren van voedsel. Momenteel wordt 3 procent van het voedsel op het eiland lokaal geproduceerd. In 2030 moet dat 25 procent zijn. Dat hebben minister Ursell Arends en Geoffrey Wever deze week bekend gemaakt. Om dit te bereiken moet onder andere wetgeving worden aangepast en moet er meer aandacht komen voor voedselveiligheid. Ook willen de ministers het lokale bedrijfsleven meer betrekken en investeren in kennis en capaciteit.

Volgens minister Arends van Natuur moet de landbouwsector veranderen in een meer duurzame sector. Daarvoor is het belangrijk dat wordt geïnvesteerd. Minister Wever van Economische Zaken wil zich richten op een financieel programma voor boeren.