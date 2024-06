Sympoisum over braindrain op UoC

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vertegenwoordig van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten organiseren op woensdag 3 juli het symposium ‘Braingain’. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en het ministerie van Economische Ontwikkeling en vindt plaats bij de University of Curaçao. Tijdens de bijeenkomst wordt geprobeerd oplossingen te vinden om de remigratie van eilandskinderen te stimuleren. Met andere woorden hoe de braindrain kan worden omgezet in een braingain.

Studenten, young professionals en andere geïnteresseerden gaan op die dag praten met onder meer Minister Sithree van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling, Vertegenwoordiger van Nederland Edson Hato en voormalig minister-president Maria Liberia-Peters aanwezig. Aanmelden voor het symposium is tot en met 2 juli mogelijk via: https://ikmeldmijaan.typeform.com/Braingain. Inloop is om 15:00 uur, hoofdprogramma 16:00 – 18:00, gevolg door een netwerkborrel.