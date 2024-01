Aruba wil weer luchtverkeer met Venezuela toestaan in 2024

Aruba overweegt om de luchtgrens met Venezuela dit jaar toch te openen. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes gezegd. Zoals bekend is de luchtgrens tussen Venezuela en Aruba al dicht sinds 2019. Een paar dagen geleden heeft Aruba opnieuw de sluiting met drie maanden verlengd, maar volgens de regering is het de bedoeling dat er in 2024 toch weer vluchtverkeer moet komen tussen beide landen

Verschillende instanties op Aruba zijn sinds dat moment begonnen met het voorbereiden van de opening van de luchtgrens en verwachten ergens in het eerste kwartaal van 2024 een indicatie te kunnen geven van de exacte openingsdatum. De bijeenkomsten vinden plaats ‘om een veilige en verantwoorde heropening te waarborgen’, aldus de regering in Oranjestad.