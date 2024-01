Croes vraagt weer om aandacht voor fileprobleem op Caracasbaaiweg

Statenlid voor de PAR, Steven Croes, heeft weer aandacht gevraagd voor de voortdurende file op de Caracasbaaiweg. Hij noemt het deze week tijdens de behandeling van de begroting in het parlement een groot probleem voor de economie van het land. Minister Charles Cooper zei in 2021 dat hij een oplossing had voor het fileprobleem door het plaatsen van betonblokken, Croes wil weten waarom er in de afgelopen jaren niets is gedaan.

Steven Croes pleit voor een concrete oplossing. Hij heeft geen interesse meer in oplossingen die alleen straten aan één kant afsluiten, zoals Cooper eerder heeft voorgesteld met de betonblokken. Ook wijst de parlementariër op de Koraalspechtweg als een andere weg die aandacht nodig heeft. “Deze weg is een van de vele wegen met grote gaten, zoals in een oorlogsgebied waar je doorheen rijdt,” zegt de parlementariër.