Arubaans bedrijf biedt werknemers geld voor vaccinatie

Op Aruba belooft het bedrijf Wind Creek Aruba elke werknemer die zich laat vaccineren een bedrag van 300 dollar. Wind Creek is eigenaar van Renaissance hotels op Aruba en Curaçao, verschillende casino’s en Starbucks. De aanbieding lijkt alleen voor het personeel op Aruba te gelden. Het gaat om 750 werknemers. Iedereen die kan laten zien twee keer te zijn gevaccineerd krijgt $300, dat staat volgens de website www.24ora.com in een brief van de directie aan de werknemers. Veel Amerikaanse toeristen willen Aruba bezoeken en het bedrijf wil hiermee laten zien volledig voorbereid te zijn en alles te doen om besmettingen te voorkomen.

In de Extra reageren medici Izzy Gerstenbluth en Ashley Duits vandaag op het bericht. Ze vinden dat er ethische bezwaren aan de betaling zitten. Ze begrijpen dat het bedrijf een stimulans wil geven, maar zien liever dat mensen uit eigen vrije wil de keuze maken om zich te laten vaccineren.