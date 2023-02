Arubaanse decaan teleurgesteld over protestactie

De decaan van de Arubaanse rechtenfaculteit is teleurgesteld over de protestactie afgelopen dinsdag. Studente Gisele Sint Jago zong tijdens het bezoek van Amalia uit protest een slavenlied. Een beveiliger nam haar vervolgens mee naar buiten. Volgens de universiteit is het prima dat de studente politiek geëngageerd is. Maar door zo’n belangrijke moment te kapen heeft Sint Jago het in haar gestelde vertrouwen diep beschaamd. Of de protestactie gevolgen heeft voor de studente, kon de decaan niet zeggen.