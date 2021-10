Arubaanse politie onderzoekt dodelijk ongeval DJ

De Arubaanse politie onderzoekt de toedracht van de val die de 20-jarige DJ Louisville zondagavond fataal is geworden. Luis Angel Figueroa Flores, zoals hij in werkelijkheid heet, overleed na een val van de tweede verdieping van een mall op Aruba. Hij werd rond zeven uur zwaargewond aangetroffen op de vloer van een parkeergarage bij de mall. Artsen konden later niet veel meer betekenen in het ziekenhuis waar hij rond 22:40 overleed. De politie probeert met behulp van camerabeelden te achterhalen wat er is gebeurd. Zijn auto werd later op de tweede verdieping gevonden.