“Inwoners Caribisch Nederland moeten korter douchen”

Mensen op Caribisch Nederland moeten maar wat korter douchen en minder vaak de airco aanzetten. Dat voorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken leidt tot veel verbazing op onder andere Bonaire. Volgens Ollongren is het water- en stroomverbruik op de eilanden hoger dan in Europees Nederland en kan het allemaal een stuk bewuster en duurzamer. Nederlands onderzoek op de eilanden toont aan dat er geld en milieu gespaard kan worden met ledverlichting, zuiniger aircogebruik en minder water- en energieverbruik onder de douche. Diverse eilandbewoners vragen zich inmiddels online af hoe het water- en stroomverbruik van Ollongren zelf zou zijn, bij dag in, dag uit dertig graden.

