Vertegenwoordigers uitgaansleven bereiden zich voor op QR code

Het crisisteam, de politie, de brandweer en het ministerie van Economische Ontwikkeling hebben onlangs een presentatie gegeven over de introductie van de Health App. De bijeenkomst was bedoeld voor lokale vertegenwoordigers van het uitgaansleven. Denk daarbij aan artiesten, horeca-ondernemers en organisatoren en promotors van evenementen. Er werd onder andere gesproken over hoe de app gebruikt moet gaan worden en hoe de bijbehorende controles gaan plaatsvinden. De QR code die straks ook in de Health App voor Android en iOS beschikbaar is gaat vooral gebruikt worden bij evenementen met meer dan 100 deelnemers en andere activiteiten met hoge risico.