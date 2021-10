Bijna 60 duizend euro boete voor illegale verkoop loten

In Nederland zijn boetes opgelegd van maar liefst 9000 en 50.000 euro voor de illegale verkoop van loten voor Wega di Number Kòrsou, het kansspelprogramma dat dagelijks op TeleCuraçao wordt uitgezonden. Het gaat om een echtpaar en een man die de loten verkochten in een Dordtse supermarkt. Het echtpaar dat de loterij runde moet ongeveer 9.000 euro boete betalen en kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar. De man die alles organiseerde moet bijna 50.000 euro boete betalen. Over vier weken oordeelt de rechtbank of er nog een vordering van het OM van bijna 160.000 euro wordt toegekend.