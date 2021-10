Loopbrug bij zoutpannen Sint Marie klaar voor wandelaars en fietsers

Als je zin hebt in een flinke wandeling rond de zoutpannen van Jan Kok, dan wordt het je vanaf vandaag een stukje makkelijker gemaakt. Bij de monding naar de zee is namelijk een flinke wandel- en fietsbrug gemaakt. Hij is 18 meter lang en Carmabi heeft ‘m samen met een groep militairen gebouwd. Je mag er ook met de fiets overheen. De brug is opgewassen tegen alle weersomstandigheden door een constructie met ingezonken beton.