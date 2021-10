Ruimte voor 2 extra telecombedrijven

Er komt ruimte voor twee nieuwe spelers op de Curaçaose telecommarkt. Dat zegt minister van VVRP Charles Cooper die verder vindt dat Curaçao klaar is voor de uitdagingen die telecommunicatie met zich meebrengt. Volgens Cooper zit Curaçao al aangesloten op 7 internationale kabelverbindingen die tot aan China toe reiken. Er zijn nog enkele knelpunten als het aankomt op internet. Zoveel is duidelijk geworden tijdens de coronapandemie zegt de bewindsman. De minister zou al gesprekken hebben gevoerd met nieuwe mogelijke internetproviders en wil zoals beloofd de markt openstellen voor nieuwe spelers. Het moratorium voor de mobiele-telefoniemarkt is ondertussen verlopen, waardoor er nu ruimte is voor concurrentie.

Vanuit technisch oogpunt moet het een en ander nog onderzocht worden, zegt de minister. Het idee is namelijk ook om meer ondergrondse glasvezel te gaan invoeren. De minister is tot dusver tevreden over de internetsnelheid die wordt geboden aan zakelijke klanten. Voor particuliere klanten kan het een stuk beter, vindt Cooper.