Bouw hotel bij Doggy Beach gaat door

Er komt een vijfsterrenhotel in de omgeving van Doggy Beach. Zo schrijft de Amigoe. Het betreft een project van Hans Slier en Cees Zwanenburg, eigenaren van het nabijgelegen Papagayo Resort. The Cliff, zoals het project is omgedoopt, zal gebouwd worden op terrein van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). Uit het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) blijkt dat de locatie is bestemd voor toeristische ontwikkeling. Verschillende milieuorganisaties hebben in 2018 geprotesteerd tegen bouwplannen in het gebied. Er werden toen ruim 2.500 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de overheid en de ontwikkelaars. Slier benadrukt dat de grenzen van het beschermde natuurgebied niet zullen worden overschreden.