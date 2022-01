Autobelasting kan eindelijk betaald worden

Vanaf maandag kan de motorrijtuigenbelasting voor 2022 betaald worden. Dat bevestigt het hoofd van de Landsontvanger in de Amigoe. De belastingstickers waren vertraagd, maar zijn inmiddels aangekomen. Betalen kan bij het kantoor van de Ontvanger in het WTC in Piscadera, bij Cpost en ACU. Automobilisten kunnen de belasting pas betalen als die van de voorgaande jaren zijn betaald. Eerder werd bekend dat voor 90 duizend van 130 duizend voertuigen op het eiland nog geen belasting over 2021 is betaald.

Meer over autobelasting belastingstickers motorrijtuigenbelasting vertraagd