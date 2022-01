Weer iemand overleden aan covid

Gisteren is er weer een persoon in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van covid-19. Daarmee is de teller op 222 sinds het begin van de pandemie. Er liggen nog 50 mensen in het ziekenhuis, waarvan 12 op de intensive care. Van de 2406 afgenomen GGD-testen waren 272 positief. Voor zover bekend zijn er 3146 actieve gevallen. Vandaag is de laatste dag van de tweede Time Out. Om half 12 is er weer een persconferentie van de overheid en dan wordt bekend wat de nieuwe maatregelen zijn.

