BZV accountant moet toch betalen

De accountant van Bureau Ziektekostenvoorziening moet van de rechter 4,1 miljoen gulden betalen. Accountant Jourdain en twee medewerkers werden ervan verdacht miljoenen te hebben ontvreemd. Diezelfde zaak zorgde in november nog voor verontwaardiging toen minister Pietersz-Janga zich ermee bemoeide. Zij gaf opdracht om de zaak ‘geheel en onvoorwaardelijk in te trekken’. De MFK-minister kreeg veel kritiek van zowel de oppositie, coalitiepartij PNP en ook haar eigen partij. Jourdain was ook betrokken bij de mondkapjesaffaire van voormalig MFK-minister Constancia.

