Autobrand in Montaña

Een auto in montaña is vanochtend uitgebrand. De brandweer kwam vanochtend aan op de Macura weg waar een auto in brand stond. Toen de politie ook arriveerde bleek dat de eigenaar van de auto al naar huis kwam. Door een onbekende reden begon de auto te roken en vloog later in brand. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar een huis dat vlak naar de auto stond. De auto is volledig uitgebrand.

Foto: Vigilante