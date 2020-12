Derde verdachte uit politieoproep gearresteerd

Jermaine Marcelo Sintjacoba, ook wel bekend als Chamo, is gearresteerd voor betrokkenheid bij een steekpartij en moord in de wijk Veeris. Dat meldt de politie. Zijn aanhouding vond gistermiddag plaats op een adres in Grote Berg. Sintjacoba kreeg een proces verbaal en wordt vastgehouden in kader van het verdere onderzoek. Hij was de laatste van de drie mannen waar de politie naar op zoek was die is aangehouden. Vorige maand maakte de politie de namen en foto’s van de mannen bekend, inmiddels zijn ze nu dus alle drie aangehouden.