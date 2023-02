Automobilist geeft zichzelf aan bij de politie

De 32-jarige man die dinsdagavond een fietser aanreed heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij bekende de poging tot moord op zijn neef. Dat meldt de politie. Dinsdagavond trof de politie het slachtoffer aan in een plas in Koraal Specht. De fietser had meerdere letsels. Zijn neef zou hem opzettelijk hebben aangereden vanwege een ruzie. De dader zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.