Avond-, nacht- en weekenddiensten huisartsen vergoed

Er komt een einde aan de scheve 24-uurszorgverlening door huisartsen. Per 1 januari krijgen huisartsen de avond-, nacht en weekenddiensten vergoed. Deze toezegging heeft GMN-minister Pietersz-Janga gedaan aan de Curaçaose huisartsenvereniging. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De vergoeding is vooruitlopend op de huisartsenpost die in de eerste helft van 2023 operationeel moet zijn. De huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts of in het weekend. Al ruim tien jaar hebben huisartsen deze zorg verleend zonder daar een vergoeding voor te krijgen.

Meer over ANW-zorg CHV gmn huisartsen Huisartsenpost huisartsenvereniging