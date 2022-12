Mondi Mágiko is terug. Vanaf vandaag kunnen bezoekers genieten van het lichtfestijn bij landhuis Bloemhof. Deze tweede editie staat in het teken van Nanzi, de listige spin uit volksverhalen. Net als in 2019 is het ontwerp in handen van Giovanni Abath en zijn team van Kara Productions. De generator wordt wederom door Dynaf gesponsord. Mondi Mágiko zal elke vrijdag, zaterdag en zondag in de avonduren open zijn voor het publiek.