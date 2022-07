Baai St. Maarten volgestroomd met sargassum

De baai van Cul-de-Sac is dit weekend volgestroomd met sargassum. De baai ligt op het Franse gedeelte van Sint Maarten. Een eilandje dat midden in de baai ligt, Pinel Island, is onbereikbaar geworden en is gesloten. Dat meldt The Daily Herald. Volgens de krant is begonnen met het opruimen van de massale hoeveelheid zeewier, maar dat verloopt nog niet voorspoedig. Het oostelijk deel van het Caribisch gebied heeft deze zomer te maken met een ongekend grote hoeveelheid sargassum. Volgens milieuorganisaties is dat een gevolg van de stijgende temperaturen en de toegenomen uitstoot van stikstof wereldwijd.