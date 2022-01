Naast overlast door loslopende koeien hebben bewoners van Band’ariba nu ook last van zwerfhonden. Vooral schapen- en geitenhouders ondervinden hier hinder van. De agressieve honden vallen ‘s nachts het vee aan en bijten ze dood. Dit gebeurt met name in de regio van Kwartje en Sint Joris. Vorige week vroeg PNP-statenlid Elvin Gerard al aandacht voor de loslopende koeien op Band’ariba.

