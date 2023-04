Bar P moet letten op geluidsoverlast

Bar P mag geen geluidsoverlast veroorzaken. Dat heeft de rechter bepaald. De uitgaansgelegenheid in Pietermaai mag tussen 7 uur ‘s ochtends en 7 uur ‘s avonds niet meer dan 55 decibel produceren. De overige uren is de geluidslimiet 45 decibel. Wanneer dit overschreden wordt, hangt de bar een boete van 10.000 gulden per keer boven het hoofd. Bewoners van de Nieuwestraat beweren ‘vaak na 3.00 uur ‘s nachts pas ongestoord te kunnen slapen’ doordat bezoekers zich na sluiting in de steeg buiten de bar ophouden. Zelf zeggen de eigenaren van Bar P dat de klachten achterhaald zouden zijn. Vorig jaar zijn er al maatregelen genomen, onder andere door de deuren te isoleren.