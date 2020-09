Barbados wil republiek worden

Barbados gaat volgend jaar de monarchie vervangen door een republiek. Dat maakte Dame Sandra Mason, de gouverneur-generaal van de Carubische eilandstaat, bekend namens de regering van premier Mia Mottley aangekondigd. Koningin Elizabeth verliest dan een van haar ‘realms’.

Het is nog onduidelijk of het plan echt doorgaat. Barbados heeft al een paar keer gezegd de Queen te zullen afdanken. In 2015 bijvoorbeeld werd een volksraadpleging beloofd door toenmalig premier Freundel Stuart. Hij zag in de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid een goede gelegenheid om het dekolonisatieproces af te maken.

Argumenten had hij ook. Waarom zou Barbados een “buitenlandse blanke vrouw” als staatshoofd hebben “die de baan heeft gekregen omdat haar land Barbados ooit veroverde, die ook staatshoofd is van 15 andere landen, waaronder de meeste buurlanden, en die Barbados in 1989 voor het laatst bezocht?” Niettemin werd in 2016 het gouden jubileum van de onafhankelijkheid gevierd als monarchie, met prins Harry als eregast.