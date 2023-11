BBB’s Hellebrand enige Caribische kandidaat voor Tweede Kamerverkiezingen

Walter Hellebrand is de enige kandidaat in de Tweede Kamerverkiezing die oorspronkelijk van een van de Caribische eilanden komt. De geboren Statiaan staat op nummer 49 van de Boeren Burger Beweging. Hellebrand was elf jaar directeur van Monumentenzorg op Statia tot hij eind 2021 naar Nederland verhuisde. Kiezers van de BES-eilanden kunnen deze dagen met hem in gesprek gaan. Hellebrand is tot en met morgen op Bonaire. Daarna gaat hij naar Saba en Statia. De politicus wil de afstand tussen ‘Den Haag’ en de kiezer verkleinen. Hij wil mensen het vertrouwen in de politiek teruggeven – en dan met name de mensen die zich tegenwoordig steeds minder gehoord voelen. Voor de BES-eilanden wil de partij een gekozen gezaghebber op de drie eilanden in plaats van een benoemde.

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Op Curaçao kunnen kiezers al vanaf maandag 13 november bij de Nederlandse Vertegenwoordiging hun stem uitbrengen.