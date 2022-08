Bea Moedt oog in oog met de Orange Pride

Een langgekoesterde wens van fotografe en vliegtuigspotter Bea Moedt ging gisteren in vervulling. Het opmerkelijkste vliegtuig in de KLM-vloot, de Orange Pride, landde speciaal voor haar op Hato. Moedt kreeg zo de kans om haar geliefde vliegtuig te fotograferen. Ook mocht ze in de cockpit van de Boeing 777. De fotografe genoot met volle teugen. Zoals bekend ligt Moedt in hospice Arco Cavent. Daar ontvangt ze zorg in haar laatste levensfase. De fotografe is uitbehandeld voor longkanker.