Nederlands stel overlijdt in Cartagena

De politie in Cartagena is een onderzoek gestart naar de mysterieuze dood van twee jonge Nederlanders. Het stel overleed gisteren nadat ze onwel werden in een hotel in de Colombiaanse toeristenstad. De twee raakten in hun hostel onwel nadat ze maandagavond vis hadden gegeten. Het zou gaan om rauwe en halfrauwe vis en schaaldieren. Volgens Colombiaanse autoriteiten wordt autopsie verricht. Uit eerste onderzoek is in ieder geval naar voren gekomen dat geen sprake is van een overdosis drugs, zoals door lokale media werd gesuggereerd. Ze zijn vermoedelijk overleden aan de gevolgen van voedselvergiftiging. Cartagena is een populaire toeristenplaats in het noordwesten van Colombia. Ook veel Curaçaoënaars brengen daar hun vakantie door.