Fotografe Bea Moedt (72) heeft niet lang meer te leven. Momenteel verblijft ze bij Hospice Arco Cavent, waar ze zo enorm goed over te spreken is dat ze een crowdfunding heeft opgezet. Om de toekomst van het hospice veilig te stellen vraagt ze iedereen een (kleine) bijdrage te doen via de website. Daar is momenteel, vrijdagmiddag, al ruim NAF 4000 op binnengekomen!

Luister hier waarom Bea het de mensen van Hospice Arco Cavent zo gunt: