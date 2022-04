WILLEMSTAD – Tekstschrijver, muzikant en radiomaker Willem Blankenburgh is vanaf komende week te horen op radiozender Paradise FM. Blankenburgh gaat elke dinsdagavond van 19 tot 21 uur het programma ‘Audioduikboot’ presenteren. In het programma gaat hij wekelijks met een andere gast op zoek naar verrassende muzikale parels.

Blankenburgh is bepaald geen onbekende in de muziek- en radioscene. Zo speelde hij de afgelopen decennia gitaar in tal van vooraanstaande muzikale samenstellingen, zoals Diverse Sauzen, Jasmin & Castillo en samen met zangers als Junior Tecla, Shirma Rouse en Barry Hay. Op de radio was Blankenburgh de afgelopen acht jaar wekelijks te horen op Dolfijn FM, waar hij afgelopen december afscheid nam. In zijn dubbelleven als reclamemaker is hij medeverantwoordelijk voor veel campagnes op de eilanden, en voor het winnen van vier Caribbean Advertising Awards.

Station manager Joris Reer is blij met de komst van Willem Blankenburgh naar Paradise FM: “Een aantal van ons kent Willem persoonlijk al jaren goed. We zijn erg blij hem bij de Paradise-familie te mogen verwelkomen. Daarnaast denken we dat de liefhebbers van Willem’s programma doorgaans mensen zijn die graag naar Paradise luisteren, dus ook op zender zijn we een goede match. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.”

Blankenburgh zelf verheugt zich ook: “Na een radiostilte van een paar maanden was de onvermijdelijke behoefte er weer om de passie voor muziek met anderen te delen. Er is wat mij betreft weinig mooiers dan dat! Een radioprogramma is daarvoor de perfecte uitlaatklep. Professionele muzikanten en muziekliefhebbers pur sang schuiven daarbij regelmatig aan om hun favoriete klanken met de luisteraar te delen.” De keuze voor Paradise FM lag voor de hand: “Het is een radiostation dat flink in de lift zit en waarbij ik me muzikaal gezien en qua mensen erg thuis denk te gaan voelen, zoals ik dat bij Dolfijn FM de afgelopen jaren ook altijd gedaan heb.”

De naam ‘Audioduikboot’ is geïnspireerd door de wekelijkse muzikale ontdekkingstocht waarbij juist onder de oppervlakte gezocht wordt en op grote dieptes vaak de mooiste muzikale parels gevonden worden.

Het radioprogramma ‘Audioduikboot’ met Willem Blankenburgh is elke dinsdagavond van 19 tot 21 uur te horen op Paradise FM, te beluisteren via 103.1 FM en www.paradisefm.cw

