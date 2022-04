Nieuw gebouw voor Domeinbeheer

Het voormalige Girokantoor in Scharloo wordt gerenoveerd. Na de restauratie betrekt de dienst Domeinheer het historische pand. De verhuizing staat gepland voor begin volgend jaar. Voor de renovatie heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning gisteren een overeenkomst getekend met het Monumentenfonds. De restauratie gaat zo’n 2,3 miljoen gulden kosten. In juli starten de werkzaamheden. Domeinbeheer bevindt zich nu in het WTC. Daar huurt de overheidsdienst kantoorruimte. De regering wil zoveel mogelijk gebruik maken van eigen gebouwen, zoals het pand van de oude Girobank.

