DJ Boogieman naar Paradise FM

De legendarische Curacaose DJ Boogieman is vanaf aanstaande vrijdag wekelijks te horen op Paradise FM. In zijn programma ‘Boogie Nights’ mixt hij een uur lang de leukste danshits allertijden aan elkaar.

‘Boogie Nights’ is elke vrijdag te horen van 18 tot 19 uur en volgens de zender de perfecte manier om het weekend te beginnen. “De muziekmix van DJ Boogieman en de sound van Paradise FM zijn een ‘match made in heaven’. Naast wekelijkse programma’s van Ben Liebrand en Ferry Maat kan natuurlijk Curacao’s grootste dj-legende niet ontbreken. En dat op vrijdagavond, als het halve eiland onderweg is naar een happy hour of z’n eerste welverdiende borreltje inschenkt”, aldus station manager Maarten Schakel.

Generaties groeiden op met de muziek van DJ Boogieman op de dansvloer. Willy ‘Junny’ Harms, zoals de DJ echt heet, is sinds de jaren 80 achter de draaitafels te vinden, altijd op de drukstbezochte plaatsen. Zo draaide hij in The Pub in Salinja en bracht hij jarenlang Wet & Wild Beachclub op zondag avond aan het dansen. Tegenwoordig is Boogieman vooral te vinden op privé feesten, draait hij af en toe als onderdeel van het ‘Retro DJ Team’ en maakt hij dus een wekelijkse mix voor Paradise FM.

Harms kijkt zelf ook erg naar de samenwerking uit: “Met muziek bezig zijn blijft een grote passie, en ik heb gehoord hoe Paradise FM zichzelf de afgelopen tijd presenteert. Die samenwerking, precies als de meeste mensen hun weekend beginnen, voelt gewoon heel goed, daar krijg je gewoon energie van!”