Reddingswerkers hebben schipbreuk bij Oostpunt voorkomen

Een luxe motorjacht is op een haar na gezonken afgelopen vrijdag, zo meldt Curaçao.nu. Het schip liep vol met water maar dankzij het snelle handelen van de reddingswerkers kon worden voorkomen dat de boot is gezonken.

De kustwacht was als eerste aanwezig, later kwam reddingsboot Braakman om het jacht op sleeptouw te nemen. De reddingswerkers van Citro hebben uiteindelijk het lek gevonden en gedicht. Later werd duidelijk dat de Braakman niet krachtig genoeg was om het motorjacht naar veilig binnenwater te brengen. Daarvoor werd de hulp van de KTK ingeschakeld. Alle opvarenden zijn met de schrik vrijgekomen. Hoe groot de schade aan de boot is, blijft nog onduidelijk.