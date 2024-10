Bedrijven bevestigen ontdekking ‘gigantisch gasveld’ voor kust Colombia

De Colombiaanse energiegroep Ecopetrol en het Braziliaanse gasbedrijf Petrobras hebben gisteren de ontdekking bevestigd van ‘het grootste aardgasveld in Colombia sinds de jaren negentig’. Dat schrijft La República. Het offshore veld, waarvan de reserves worden geschat op ‘6000 miljard kubieke voet’, zou Colombia ‘bijna twintig jaar’ van gas kunnen voorzien, aldus het zakenblad. Het gebied ligt zo’n 600 kilometer ten zuidwesten van Curaçao.

Het gasveld, dat in 2022 werd ontdekt maar waarvan de exacte omvang nog niet bekend was, ligt in de Colombiaanse Caraïben, voor de kust van de stad Santa Marta.