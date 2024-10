Meteo voorspelt ‘extra warm gevoel’ in weekend

De Meteorologische Dienst heeft vandaag de voorspelling gedaan dat in het weekend de luchtdrukverschillen nauwelijks zullen veranderen. Dat betekent dat er de komende dagen nauwelijks wind zal zijn. De combinatie van zwakke wind, zeer vochtige lucht en krachtige zonnestraling kan opnieuw tot een extra warm gevoel leiden, dat laat Meteo weten. De dienst waarschuwt mensen voor weer een warme paar dagen met maximumtemperatuur van 32 graden Celsius, maar een fors hogere gevoelstemperatuur.

De kans op regen in het weekend is volgens de meteorologische dienst beperkt. Met uitzondering van enkele zeer plaatselijke buien, die vanmiddag, vannacht of morgenochtend kunnen vallen.