Regering wil mensenhandel grondiger aanpakken

De regering van Curaçao wil mensenhandel grondiger aanpakken. Het doel is uiteindelijk de hoogst mogelijke classificatie te bereiken in de jaarlijkse internationale beoordeling door de Verenigde Staten van mensenhandel. Dat staat in het rapport Landelijk Beleid Mensenhandel dat minister van Justitie Shalten Hato heeft gepresenteerd. Het nieuwe beleid voor de komende jaren moet de focus leggen op preventie, bescherming van slachtoffers en harde maatregelen tegen daders.

Het beleid introduceert de organisatie PATH, wat staat voor Prevenshon di Abusu i Trafikashon di Hende. Deze organisatie speelt een centrale rol in het coördineren van de inspanningen tegen mensenhandel op Curaçao. PATH richt zich zowel op bewustwording onder de bevolking als op het ondersteunen van professionals in de aanpak van deze misdrijven, zo staat in het rapport.