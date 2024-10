Politie: Aangifte in het weekend kan voortaan alleen nog in Otrobanda

Vanaf komend weekend is het op ons eiland alleen nog maar mogelijk om op zaterdag en zondag aangifte te doen bij het politiebureau van Otrobanda. Dat kan van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds. De politie laat weten dat ze op deze manier een betere service kunnen garanderen met voldoende personeel om klanten te bedienen. Dit betekent dat er voortaan in het weekend nog maar één politiebureau open is voor het doen van aangiftes.

Tijdens de week, van maandag tot en met vrijdag, kan men aangifte doen bij de politiebureaus Montaña, Rio Canario, Otrobanda en Barber van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor degenen die hun aangifte online willen doen, is het mogelijk via de volgende e-mailadressen: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].