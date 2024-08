Bedrijven kondigen herstart van de Curaçaose asfaltproductie aan

Woensdag is door betrokken organisaties een volgende fase aangekondigd in het project om de asfaltproductie op Curaçao te herstarten. Het gaat om Refineria di Kòrsou en haar dochteronderneming Curaçao Refinery Utilities, in samenwerking met Global Oil Management Group. Er is een herstelplan opgesteld, onderdeel daarvan is dat de LPG-installatie volledig moet worden gerenoveerd. In de komende vijf maanden moet alles op orde worden gemaakt om te kunnen beginnen met de asfaltproductie. Daarvoor wordt 50 miljoen gulden geïnvesteerd.

Het project zal naar verwachting ongeveer 300.000 manuren aan werk genereren. De herstart van de asfaltproductie zal niet alleen de lokale economie stimuleren, maar ook de positie van Curaçao als belangrijke speler op de wereldwijde asfaltmarkt versterken. Zo laten RdK, Global en CRU weten.