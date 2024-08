Speerpunten Jesus-Leito: Integriteit, transparantie en communicatie

Integriteit, transparantie en communicatie met het volk. Dat zijn de prioriteiten die door onafhankelijk Statenlid Zita Jesus-Leito als uitgangspunten zijn gesteld voor de vorming van een nieuwe regering van Curacao. Dat meldt de Amigoe. Jesus-Leito en de partij KEM praten deze week met de MFK om tot een akkoord te komen voor de rest van de regeerperiode van het kabinet Pisas-II. De oud PAR-minister mag een minister aanleveren voor de portefeuille van Economische Zaken. KEM levert een nieuwe minister van SOAW.

Zowel KEM als Jesus-Leito hebben hun standpunten op papier gezet. Het is de bedoeling dat er aan de hand daarvan een addendum aan het al bestaande regeerakkoord zal worden gevoegd. De partijen gaan er van uit dat dit akkoord halverwege september klaar is, maar Jesus-Leito hoopt dat dit al eerder is afgerond.