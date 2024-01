‘Behandeling begroting belangrijker dan Tumba’

Statenlid Sheldry Osepa is het niet eens met het voorstel van zijn collega in het parlament, Rennox Calmes. Die deed eerder deze week een voorstel om de begrotingsbehandeling niet door te laten gaan in de week van 22 januari in verband met het Tumbafestival. Volgens Calmes kunnen de parlementariërs niet de behandeling van de begroting combineren met een bezoek aan het populaire muziekfestival.

Osepa is het daar niet mee eens en benadrukt dat het heel normaal is dat mensen overdag werken en ‘s avonds naar het Tumbafestival gaan om de volgende dag weer gewoon aan de slag te gaan. Statenleden moeten dat volgens hem ook kunnen. De begroting is te belangrijk om opnieuw te verplaatsen, aldus Osepa.