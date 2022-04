Op 8 juni wordt de zaak Inex 2.0, het onderzoek naar de grote drugsroof uit het politiebureau in Rio Canario in 2018, voor de rechter behandeld. Het onderzoek naar de verdwijning van 600 kilo cocaïne is nog niet afgerond. Zo bleek gisteren tijdens de pro forma behandeling. De verdachten blijven in voorlopige hechtenis. Tot nu toe zijn er acht verdachten aangehouden, waarvan er vijf in voorlopige hechtenis zitten.

