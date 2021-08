Belastingdienst ontslaat uitzendkrachten

De belastingdienst heeft een aantal caissières dat via uitzendbureaus werden ingezet ontslagen. Volgens het ministerie van Financiën wordt daarmee ongeveer 1,77 miljoen op jaarbasis bespaard. Het vrijgekomen bedrag kan volgens Financiën worden aangewend om invorderaars en deurwaarders aan te nemen. Het ministerie meldt verder dat het vanaf 1 oktober niet langer mogelijk is om contant af te rekenen bij het belastingkantoor. Er kan wel gepind worden of via online banking betaald worden.

Tagged as belastingdienst besparing ontslag uitzendbureau uitzendkrachten