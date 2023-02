Belastingopbrengsten gestegen in januari

Januari was een goede maand voor de schatkist. De belasting- en premieopbrengst was bijna 20 miljoen hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt neer op een stijging van ruim 19 procent. Daar moet wel bij gezegd worden dat januari geen representatieve maand is voor de rest van het jaar. Bedrijven dragen aan het begin van het jaar de belastingen en premies af die over december verschuldigd zijn. Over het algemeen wordt er in december meer geld uitgegeven dan gemiddeld in andere maanden. Ook het toerisme levert in december een belangrijke bijdrage aan zowel de werkgelegenheid als aan de inkomsten voor het land. Verschillende werkgevers betalen in december bonussen en dertiende maanden uit wat weer een positief effect heeft op de loonbelasting- en premieopbrengsten.