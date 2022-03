Belastingopbrengsten hoger dan begroot

De belastingopbrengsten zijn over de eerste twee maanden van 2022 33,7 miljoen gulden hoger dan over dezelfde periode in 2021. De opbrengst is zelfs 6,5 miljoen gulden hoger dan begroot. Dit blijkt uit de de eerste gezamenlijke maandelijkse managementrapportage van de inspectie der belastingen en de ontvanger. Met de rapportage wil de belastingdienst beter zicht hebben op wat er binnen de organisatie gebeurt. Ook moet de maandelijkse rapportage helpen bij het monitoren van de doelen.

