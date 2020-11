Beloning van 15.000 euro voor gouden tip in zaak vermoorde Curaçaoënaar

In het onderzoek naar de moord op de 42-jarige Curaçaoënaar Johnny Henriques looft de Nederlandse justitie een beloning uit van 15.000 euro. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Hij werd op zaterdagavond 25 april van dichtbij neergeschoten op de Jacob van Heemskerckstraat in Dordrecht. De politie heeft nieuwe bewakingsbeelden in het onderzoek. Daarop is te zien hoe een persoon na het schietincident hard wegfietst. De politie vermoedt dat het gaat om de dader. Henriques werd vlakbij zijn appartement neergeschoten. Toen hij probeerde weg te komen, vuurde de schutter nog enkele kogels van dichtbij op hem af.

Aandacht voor de zaak in tv-programma Opsporing Verzocht op 12 mei leidde tot tientallen tips. De politie hoopt dat de beloning zorgt voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de dader of daders. Het is nog onduidelijk waarom Henriques is doodgeschoten. Op 15 maart werd de broer van Henriques beschoten bij winkelcentrum Crabbehof in Dordrecht, een paar honderd meter van de plaats of waarop Johnny Henriques werd vermoord. De broer overleefde de aanslag.