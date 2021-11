BES-eilanden willen hetzelfde softdrugsbeleid als Nederland

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zouden graag een zelfde gedoogbeleid willen als Nederland wanneer het gaat om wiet en hasj. Nu krijgen overtreders van de Opiumwet aanzienlijk hogere straffen dan in Nederland. Het Sabaanse eilandbestuur heeft een brief aan Den Haag gestuurd om hun wens voor een zelfde gedoogbeleid duidelijk te maken. Sinds de eilanden in 2010 bijzondere gemeenten van Nederland zijn geworden hebben veel eilandbewoners zelf wiet gekweekt, in de veronderstelling dat dit toegestaan is.