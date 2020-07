Besmet FOL-lid zat 14 dagen in quarantaine

Het FOL-lid dat positief is getest op het coronavirus was in quarantaine. Dat maakt het Amerikaanse consulaat bekend. Gisteren werd bekend dat er een besmetting op de FOL-basis was ontdekt. Het betreft één van 157 nieuwe militairen die op de basis worden gestationeerd. Alle 157 militairen zijn na aankomst 14 dagen in quarantaine geplaatst. Na 14 dagen is iedereen getest, één persoon testte daarbij positief en is direct in isolatie geplaatst.